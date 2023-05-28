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مصرع 4 اشخاص اثر سيول اجتاحت شمال شرق ايران

مصرع 4 اشخاص اثر سيول اجتاحت شمال شرق ايران
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مسؤول المديرية العامة لإدارة الأزمات بمحافظة خراسان شمالي غلام رضا شفيق عن مصرع 4 أشخاص جراء السيول التي اجتاحت مدينتي فاروج وشيروان.

العالم - ايران

وقال شفيق في تصريح ادلى به لمراسل وكالة فارس في مدينة بجنورد مركز المحافظة الواقعة شمال شرق ايران: للأسف ، ادت السيول التي اجتاحت مدينتي فاروج وشيروان مساء أمس الى مصرع 4 اشخاص.

واضاف: لقي شخصان مصرعهما في قرية تشوكانلوي بمدينة فاروج فيما لقي اثنان آخران وهما زوج وزوجته من قرية جليان بمدينة شيروان،مصرعهما بحسب الشهود، اثر السيول حتى الآن.

وأضاف مسؤول المديرية العامة لإدارة الأزمات بمحافظة خراسان شمالي: كما تم سحب 18 سيارة وبعض الأدوات الزراعية من بين اوحال السيول في هذه المنطقة.

وأوضح شفيق: ان فرق الاجهزة الخدمية والاغاثية ومنها الخاصة بالطرق ورجال الانقاذ بجمعية الهلال الاحمر وخدمات الطوارئ وشرطة المرور والبلديات، هي الان في حالة تأهب.

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مصرع 4 اشخاص اثر سيول اجتاحت شمال شرق ايران