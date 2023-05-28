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كتيبة طولكرم تكشف عن قوة صهيونية خاصة وإفشال مهمتها

كتيبة طولكرم تكشف عن قوة صهيونية خاصة وإفشال مهمتها
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس _ كتيبة طولكرم اليوم الأحد عن اكتشاف قوة صهيونية خاصة، حاولت التسلل إلى مخيم في محيط منطقة حي المدارس الساعة 1:00.

العالم- فلسطين

وقالت الكتيبة خلال بيان لها إنه وفور اكتشاف أمر القوات الخاصة قام مجاهدونا باستهدافهم بصليات من الرصاص وهروب القوة وإفشال مهمتها.

كما قالت الكتيبة إن المجاهدين خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال التي وصلت إلى المخيم الواقع في محيط منطقة حي المدارس ، وأمطرتها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت " يا جماهير شعبنا الأبي في مدينة طولكرم ومخيماتها المجاهدة، يا أهلنا وسندنا وتيجان رؤوسنا في مخيم نور شمس، ندعوكم أن تكونوا على قدر المسؤولية في حماية ظهر المجاهدين من غدر الاحتلال وأعوانه، وأن تكونوا الأعين الساهرة جنبًا إلى جنب مع مجاهدينا في التصدي لقوات الاحتلال، والعمل على كشف مخططاته الخبيثة ونعدكم أننا لن نتوانى في الدفاع عن مدينتنا ومخيمنا الصامد مخيم الشهداء العظام مهما كلفنا ذلك من ثمن" .

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كتيبة طولكرم تكشف عن قوة صهيونية خاصة وإفشال مهمتها

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