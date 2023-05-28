'كليتشدار أوغلو' يثير موجة واسعة من الجدل في تركيا بشأن الإنتخابات

العالم - تركيا

وحدث الجدل الواسع بين الاوساط والشوارع التركية،بعد أن اعتبر المرشح الرئاسي لتحالف الأمة كمال كليتشدار أوغلو،التصويت لمنافسه رجب طيب أردوغان "ذنبا" وطلب عدم التصويت له في جولة الإعادةخلال مقابلة تلفزيونية على قناة “FOX” التركية.

وقال :"إلى الناخبين الذين يصوتون لأردوغان، لا تفعلوا ذلك لا ترتكبوا هذا الذنب، المسلم المخلص لا يرتكب مثل هذا الذنب العظيم، وعليه أن لا يرتكبه".

وتابع:"يجب أن يتحلى الجميع بالأخلاق والفضيلة، وإذا كان المواطن حريصا على بلاده فيجب أن يعيد تفضيلاته ويدلي بصوته (لي)".

واستطرد: “من لا يرغب بمنحي صوته، فعليه ألا يذهب إلى صناديق الاقتراع ويكون شريكا في هذا الذنب”.

أثارت تصريحات كليتشدار أوغلو غضب الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية بسبب وصفه لهم بأنهم لا يتحلون بالأخلاق.

وعلق الكاتب التركي زكي بهشي، على "تويتر": "بدأ كليتشدار أوغلو بإصدار الفتاوى بشأن التصويت لأردوغان معتبرا أن ذلك ذنب كبير وغير أخلاقي".

وتابع: "المسلم المخلص لا يمنح صوته لك (كليتشدار أوغلو)، لا يمنح الصوت لمن حصل على دعم منظمة العمال الكردستاني، ومن يرى أن المثلية الجنسية أمر طبيعي، ويعتبر الحجاب قطعة قماش، وداس بحذائه على سجادة الصلاة".

المصدر : تركيا الآن