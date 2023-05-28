اقبال تركي كبير على صناديق الاقتراع.. وهيئة الانتخابات تسعى لهذا الامر

وقال مراسلنا: ان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، صرح بان النتائج قد تعلن باكراً اليوم نتيجة الاقبال الكبير، وكون المنافسة بين مرشحين فقط، وبالتالي ستكون عملية الفرز اسرع واسهل من المرة الماضية، مشيراً الى ان وزير الداخلية قال ان هناك اكثر من 600 عنصر يقومون بتأمين الاراضي التركية، حتى ان الهيئة العليا للانتخابات قامت بارسال صناديق الاقتراع الى البيوت من اجل الاشخاص الذين لا يستطيعون الذهاب الى الاقتراع من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، سعياً منها لمشاركة كل الاتراك في الانتخابات، معتبراً انه ونتيجة لذلك ستكون نسبة المشاركة مرتفعة.

فيما لفت مراسل العالم في العاصمة التركية انقرة، بان عدد المواطنين يزداد بنسب كبيرة من اجل الادلاء في صناديق الاقتراع، مشيراً الى ان احد مراكز الاقتراع يشهد اجراءات امنية مشددة نتيجة توقع وصول احد المرشحين المتنافسين في الانتخابات كليشدار اوغلو.

واوضح مراسلنا، ان احمد ينار رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا كان قد خرج لتوه بتصريحات صحفية رداً على سؤال موعد النتيجة، قال بان اللجنة تفكر بشكل جدي برفع الحظر عن نشر النتائج بعد ساعات مبكرة من اغلاق صناديق الاقتراع.

كما اكد مراسلنا بان المعارضة استطاعت في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية ان تحسم النتائج لصالحها في انقرة وايضاً في اسطنبول وازمير، وهي تقول بانها ستستطيع ان تحسم نتائجها ايضاً في المدن الكبرى في الجولة الثانية من الانتخابات.

هذا وقد بدأ الأتراك صباح اليوم الأحد التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق في الخامسة مساء. ويحق التصويت في جولة الإعادة لنحو اربعة وستين مليون ناخب منهم ما يقارب ثلاثة ملايين ونصف المليون تركي مقيم في الخارج أدلوا بأصواتهم قبل عدة ايام.

وبحسب استطلاعات الرأي من المرجح أن يفوز أردوغان في هذه الجولة بنسبة ثلاثة وخمسين فاصل سبعة بالمئة بعدما كان قد فشل في الجولة الاولى في الحصول ما يزيد على خمسين بالمئة لحسم السباق الرئاسي.

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