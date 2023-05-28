الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. التراخي والاحباط يهددان فوز اردوغان وكليشدار اوغلو برئاسة تركيا

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي في الشؤون التركية محمد نور الدين ان نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التركية اظهرت ميزاتين لرجب طيب اردوغان.

العالم - خاص العالم

واوضح محمد نور الدين في حديث لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان الاولى انه تقدم على منافسه بفارق ما يقارب من 5% ، ثانيا نجاح تحالف الجمهور المؤلف من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الرفاه من جديد في الانتخابات البرلمانية وسيطر التحالف على البرلمان بالتالي لهم الغالبية .

واضاف نور الدين ان السلطة واردوغان يذهبون لانتخابات الجولة الثانية مع افضلية على منافسه كليشدار أوغلو. كما وانه للمرة الاولى يجتمع المعارضة على مرشح واحد والنسبة التي حصل عليها لا تعتبر قليلة بالنسبة له ولكن ضمن جو الانهيار الاقتصادي والرغبة في التغيير عندي فئة من الشعب التركي اعتبرت ان هذه النسبة اقل من المتوقع.

واشار نور الدين الى ان هناك خشية لدى اوساط اردوغان انه بما انه حصل على نسبة 49.5 % ما يعني انه كا قد بقي له حوالي نصف نقطة للتحقيق الفوز فهناك خشية من شعور الكتلة التي تؤيد اردوغان انه ناجح وعدم الاقبال على المشاركة وبالتالي كرروا رسالة يحذرون فيها من الترخي. كما ادى عدم حصول المعارضة على النتيجة التي يرغبون بها الى اصابتهم بالاحباط لانهم توقعوا ان يكون الفارق بينهم واردوغان اقل من 5% وبالتالي هناك نداءات من اجل عدم الوقوع في حالة اليأس والتأكيد على ضرورة المشاركة .

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

اقبال تركي كبير على صناديق الاقتراع.. وهيئة الانتخابات تسعى لهذا الامر

شاهد.. ماذا تقول استطلاعات الرأي عن انتخابات تركيا الرئاسية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش الايراني: 'أمن كامل' يسود الحدود بين ايران وافغانستان

بحث 'سوري بحريني عماني' سبل تعزيز التعاون الصحي

'الإنصاف' يتعدى حاجز مقاعد البرلمان بالأغلبية في موريتانيا

حماس: اعتداء أجهزة السلطة على عائلة مصعب اشتية انحدار وطني وأخلاقي

جيش الاحتلال بصدد اجراء مناورة عسكرية شمالي فلسطين المحتلة

العراق..القانونية النيابية تحدد موعد مناقشة قانون النفط والغاز