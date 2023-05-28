بالفيديو.. التراخي والاحباط يهددان فوز اردوغان وكليشدار اوغلو برئاسة تركيا

العالم - خاص العالم

واوضح محمد نور الدين في حديث لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان الاولى انه تقدم على منافسه بفارق ما يقارب من 5% ، ثانيا نجاح تحالف الجمهور المؤلف من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الرفاه من جديد في الانتخابات البرلمانية وسيطر التحالف على البرلمان بالتالي لهم الغالبية .

واضاف نور الدين ان السلطة واردوغان يذهبون لانتخابات الجولة الثانية مع افضلية على منافسه كليشدار أوغلو. كما وانه للمرة الاولى يجتمع المعارضة على مرشح واحد والنسبة التي حصل عليها لا تعتبر قليلة بالنسبة له ولكن ضمن جو الانهيار الاقتصادي والرغبة في التغيير عندي فئة من الشعب التركي اعتبرت ان هذه النسبة اقل من المتوقع.

واشار نور الدين الى ان هناك خشية لدى اوساط اردوغان انه بما انه حصل على نسبة 49.5 % ما يعني انه كا قد بقي له حوالي نصف نقطة للتحقيق الفوز فهناك خشية من شعور الكتلة التي تؤيد اردوغان انه ناجح وعدم الاقبال على المشاركة وبالتالي كرروا رسالة يحذرون فيها من الترخي. كما ادى عدم حصول المعارضة على النتيجة التي يرغبون بها الى اصابتهم بالاحباط لانهم توقعوا ان يكون الفارق بينهم واردوغان اقل من 5% وبالتالي هناك نداءات من اجل عدم الوقوع في حالة اليأس والتأكيد على ضرورة المشاركة .

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