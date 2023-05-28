بالفيديو.. ماذا ينتظر الفائز بالانتخابات الرئاسية التركية؟

العالم - خاص العالم

واضاف بركات قار في حديث خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان هذه الملفات ستكون معقدة لانها لا تتعلق فقط بمن سيحكم ويشكل الحكومة والبرلمان ولكن هناك ازمات كبيرة تهز المجتمع اقتصاديا واجتماعيا والعلاقات الخارجية وغيرها من الامور وقد اجلت هذه الامور في حملات الجولة الثانية للانتخابات وقد ابتعدت عن الواقع التركي واتجهت الى سياسات رخيصة والاتهامات.

واشار قار الى ان الطرفين وخاصة تحالف الجمهور حاول لفت الانظار الى قضايا اخرى بعيدة عن الواقع الاقتصادي وجر الطرف الاخر لفترة معينة وثم حاول كليشدار اوغلوا الرد عليه بواقعية ، مضيفا انه في هذه الفترة وبصعود اليمين المتطرف والقومية والعرقية لفتت انظار الناخب التركي لاردوغان مرة اخرى.

هذا وافتتحت مراكز الاقتراع في تركيا لإجراء عمليات التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وقد تم تجهيز أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، في 973 منطقة و1094 مجلسا انتخابيا في جميع أنحاء البلاد. ويحق التصويت داخل البلاد، لنحو 61 مليون ناخب، وفي خارج البلاد حوالي 3 ملايين و500 ألف ناخب.

المزيد بالفيديو المرفق..