بالفيديو.. ما هي تطورات سير العملية الانتخابية في تركيا؟

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وفي تغطية خاصة حول الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية أوضح أبو شمالة ان هناك اقبال كبير للمشاركة بالانتخابات الرئاسية التركية ، كما شهدت عملية الاقتراع في الخارج اقبالا كبيرا.

واضاف المشهد الانتخابي لا يختلف عن الجولة الاولى من الانتخابات والتي شهدت اقبالا واسعا.

وحول الخشية من التراخي في الاقبال قال ابوشمالة ان اردوغان يخشى ان يتراخى انصاره ويمتنعون عن الذهاب لضمانهم الفوز بالجولة الثانية نظرا لانه كان متقدم في الجولة الاولى، اما كليشدار اوغلو فالتحالفات الاخيرة جعلته يوجه رسالة لانصاره والاحزاب المناصرة له وقال انه يريد تغير النظام وينهي نظام الرجل الواحد .

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