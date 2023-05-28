مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تأمين مشتركة سورية إيرانية

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية تهدف المذكرة التي وقعها المدير العام لشركة العقيلة المهندس سامر العش والمدير التنفيذي لشركة (بيمه ألبرز) موسى رضائي ميرقائد في مقر هيئة التأمين المركزية بالعاصمة الإيرانية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال تقديم خدمات التأمين للمؤمنين لدى الشركتين في سورية وإيران، إضافة إلى خدمات إعادة التأمين للمخاطر المقبولة لدى الطرفين، وتغطية الأخطار المختلفة للمشاريع والاستثمارات في كلا البلدين.

و أكد المهندس "العش" أن شركة بيمه ألبرز تعد شركة تأمين رائدة في سوق التأمين الإيرانية، بينما تعمل شركة العقيلة على إحداث نقلة نوعية في آلية تقديم خدماتها لمؤمنيها في كل المستويات وتعزيز القدرة الاستيعابية لاتفاقيات إعادة التأمين ضد كل الأخطار.