آخر تفاصيل آلية إغلاق ملف'آبادة'بعد مفاوضات بين إيران والوكالة الدولية

العالم - خاص بالعالم

وأشار أفقهي إلى إعلان أمريكا انه ما لم تحل المشكلة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فلن توقّع على هذا الاتفاق، وعندها دخلت ايران في مفاوضات تفتيش قاسية جدا حول المواقع الثلاثة منوها الى أن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاعلان بعدم وجود اي شكوك او اي عمليات خفية فيما يتعلق بعملية التخصيب، واغلق هذا الملف، فما الذي أثار مرةً اخرى هذا الملف؟ انه دونالد ترامب، حيث بنى على هذا التشكيك الغير مبرر عملية العقوبات والخروج من الاتفاق النووي، واستمر الرئيس جو بايدن على نفس النهج الذي مشى عليه دونالد ترامب.

وتابع افقهي قائلا:" والان بعد أن حصلت هنالك مناكفات واتهامات مرتكزة على رواية من الموساد الاسرائيلي وعلى لسان رافائيل غروسني وتلقفت بعض عمليات التعاون ضمن البروتوكولات بين ايران والوكالة الدولية للطاقه الذرية في سفرتين اخرتين قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة اخرى بالتفتيش وتوصلوا الان الى موقع'آبادة' .



وقال أفقهي:"فهل سيؤيد غروسني وسيشهد بان ايران لم ولن تسعى الى تخصيب نسبه اليورانيوم باكثر من 60% هنا ستبدأ عملية زرع الكاميرات ولكن لا ترسل بشكل مباشر هذه الافلام والنشاطات الى ان تحل كل القضايا العالقة بين ايران والوكالة الدوليه للطاقه الذرية.

وكانت قد أعلنت وسائل اعلام ايرانية التوصل الى تسوية حول أحد المواقع الثلاثة التي تشهد تحقيقا حول جزيئات اليورانيوم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وسائل اعلام عن مصدر مطلع قوله، إن الملف المعروف باسم 'آبادة' أغلق بعد مفاوضات أخيرة بين ايران والوكالة الدولية بعدما ادعت أنه من بين الأماكن التي تم العثور فيها على جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83 بالمئة.

وذكرت المصادر أن كاميرات للمراقبة اعيد تركيبها في إحدى المنشآت النووية الايرانية، لكنها لا تنقل صورا مباشرة للوكالة أو لا تنقل أي معلومات.

وكانت قد أعلنت وسائل اعلام ايرانية التوصل الى تسوية حول أحد المواقع الثلاثة التي تشهد تحقيقا حول جزيئات اليورانيوم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وسائل اعلام عن مصدر مطلع قوله، إن الملف المعروف باسم 'آبادة' أغلق بعد مفاوضات أخيرة بين ايران والوكالة الدولية بعدما ادعت أنه من بين الأماكن التي تم العثور فيها على جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة ثلاثة وثمانين بالمئة.

وذكرت المصادر أن كاميرات للمراقبة اعيد تركيبها في إحدى المنشآت النووية الايرانية، لكنها لا تنقل صورا مباشرة للوكالة أو لا تنقل أي معلومات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...