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السيد الحكيم يؤكد أهمية تعميق العلاقة مع جمهورية مصر العربية

السيد الحكيم يؤكد أهمية تعميق العلاقة مع جمهورية مصر العربية
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأحد، أهمية تعميق العلاقة مع جمهورية مصر العربية.

العالم- العراق

وقال السيد الحكيم: "في مستهل زيارتنا لجمهورية مصر العربية، التقينا ،صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبادلنا معه وجهات النظر بشأن مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك"، مؤكداً "أهمية تعميق العلاقة وتوثيقها بما ينعكس بالإيجاب على الشعبين الشقيقين لاسيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك".

وأبدى دعمه "للتنسيق المتنامي بين بغداد والقاهرة في مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا الإقليمية"، مثمناً "المخرجات المرجوة من اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين والمتوقع عقدها خلال الشهر القادم".

وفي الجانب الإقليمي، أشاد السيد الحكيم "بالأجواء الإيجابية التي تسود المنطقة وأهمية ديمومتها وتطويرها وتثبيت دعائمها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة"، محذراً من "التحديات التي قد تواجها المنطقة في حال تراجعت هذه الحالة الإيجابية".

واستعرض السيد الحكيم الأزمات الإقليمية مع السيسي، مشدداً على "أهمية حل الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية لاسيما مايدور في السودان الشقيق، مع ضرورة منح الفرصة للأطراف المتصارعة من أجل الحوار".

واشاد "بالدور المعتدل للشقيقة مصر في التعاطي مع هذه التعقيدات عبر فتح أبواب الحوار وتبنيه، والركون إلى الحلول السياسية".

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السيد الحكيم يؤكد أهمية تعميق العلاقة مع جمهورية مصر العربية