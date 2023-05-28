الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

بدء عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

بدأت عمليات فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية وسط منافسة شديدة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

العالم - تركيا

أُغلقت مراكز وصناديق اقتراع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط مشاركة مرتفعة جدا،شارك فيه 60 مليون ناخب.

و أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو.

هذا وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى.

وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.

روابط ذات صلة

'كليتشدار أوغلو' يثير موجة واسعة من الجدل في تركيا بشأن الإنتخابات

اقبال تركي كبير على صناديق الاقتراع.. وهيئة الانتخابات تسعى لهذا الامر

انطلاق عملية التصويت بانتخابات الإعادة لاختيار الرئيس الـ13 في تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد مسابقة صناعة وتزيين الكعك في طهران

بالفيديو.. استقبال رسمي لسلطان عمان في قصر سعد آباد في طهران

بدء عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

احتفال للحزب الديمقراطي الشعبي بذكرى التحرير جنوب لبنان

بالفيديو... شاهد الأجندات التي يحملها سلطان عمان في زيارته إلى إيران

رئيس بلدية كفرشوبا ينتفض بوجه قوة صهيونية جنوب لبنان