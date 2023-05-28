بدء عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

العالم - تركيا

أُغلقت مراكز وصناديق اقتراع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط مشاركة مرتفعة جدا،شارك فيه 60 مليون ناخب.

و أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو.

هذا وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى.

وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.