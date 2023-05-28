استقبال رسمي لسلطان عمان في قصر سعد آباد في طهران

العالم- ايران

وبعد مراسم الترحيب الرسمية من قبل الرئيس آية الله رئيسي بسلطان عمان تم عزف النشيد الوطني للبلدين، ثم استعرضا حرس الشرف وقدما اعضاء الوفدين رفيعي المستوى.

وجرت محادثات خاصة بين الرئيس الايراني وسلطان عمان ومن ثم اجريت جولة محادثات بحضورهما بين وفدي البلدين.

وكان سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، قد وصل إلى طهران عصر اليوم الاحد على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي.

وكان في استقبال السلطان هيثم بن طارق حين وصوله إلى مطار "مهر آباد" بطهران النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر.

وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة التي تلقاها سلطان عمان من رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتأكيدا على متانة العلاقات الوطيدة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويرافق عدد من الوزراء وكبار المسؤولين سلطان عمان في هذه الزيارة منهم : شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني والفريق أول سُلطان بن محمد النُّعماني وزير المكتب السُّلطاني وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيَّة وسُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص وعبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني وقيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن والفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية والسفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان الرئيس الايراني قد قام العام الماضي بزيارة الى سلطنة عمان على رأس وفد رفيع المستوى وبدعوة من سلطان عمان بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات منها التجارة والنقل والطاقة والسياحة.