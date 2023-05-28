لا لصهينة المناهج في البحرين

العالم - نقطة تواصل

وكان يوجه عبر هذا المنبر العديد من الرسائل السياسية والغيرسياسية الدينية وغيرالدينية المباشرة وغير المباشرة.. لكن تم إغلاق هذا المسجد وإيقاف منبر الجمعة.

ولكن اعتلاه منذ كم سنة فقط الشيخ محمد صنقور، الذي كانت له مواقفه و بياناته التي تندد ببعض سياسات النظام.. وتحديدا عندما اتخذ النظام الأسبوع الماضي قرارا رسميا بصهينة المناهج وحذف المواد التي تمس التطبيع بصلة.

وكانت خطبة الجمعة الأسبوع الماضي الخبر الأبرز في مختلف المنصات الرقمية.

الموضوع خطير جدا، عندما اتخذ النظام البحريني قراراً بصهينة المناهج، بحذف وتعديل المواد الدراسية والتعليمية، لأن سرطان التطبيع يلتهم المناهج التربوية في البحرين.

وطبيعي كان أن يتحدث خطيب منبر الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام، ويتناول هذا الموضوع ويحذر من خطورته، بعد غرق نظام البحرين في مستنقع التطبيع.

ولم يكن الشيخ محمد صنقور لوحده، بل كان أكثر من 82 عالماً وقاضياً وجهوا خطابا لوزارة التربية قالوا فيه "لا لصهينة المناهج".

لكن قوات النظام في البحرين اقتحمت وبأعداد كبيرة منزل خطيب الجمعة العلامة الشيخ محمد صنقور وسلمته طلبا للحضور للتحقيق معه حول ما ورد في خطبة الجمعة.

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