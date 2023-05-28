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مخبر: ايران تحمل رؤية خاصة بشان علاقاتها مع سلطنة عمان

مخبر: ايران تحمل رؤية خاصة بشان علاقاتها مع سلطنة عمان
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصف النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني "محمد مخبر"، العلاقات السياسية بين ايران وسلطنة عمان، بالوثيقة والمعمقة؛ متطلعا الى العمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بما يليق والاواصر السياسية الرفيعة بين هذين البلدين.

العالم- ايران

مخبر ادلى بهذا التصريح، خلال استقباله سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" والوفد رفيع المستوى المرافق له، بمطار مهراباد الدولي في طهران عصر اليوم.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية : ايران تحمل رؤية خاصة بشان علاقاتها مع سلطنة عمان، معربا عن امله بان تشكل زيارة السلطان هيثم ال سعيد الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، مصدر خير وبركات للشعبين الايراني والعماني وبلدان المنطقة جميعا.

وفيما يخص التعاون التجاري، قال مخبر : ان القضايا المصرفية تشكل من اكبر العقبات التي تعترض مسار تطوير العلاقات التجارية بين طهران ومسقط؛ مؤكدا حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على تطوير التعاون الاقتصادي مع السلطنة.

في المقابل، اشار السلطان "هيثم بن طارق ال سعيد" وفقا لوكالة "ارنا" الى وجود بعض الثغرات على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ مؤكدا بانه سيتم خلال زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية الايرانية، التشاور حول القضايا والحواجز في مجال التبادل التجاري الثنائي.

وراى سلطان عمان انه بمعالجة التحديات والعراقيل المصرفية، سيتم تسهيل التعاون التجاري بين مسقط وطهران؛ متطلعا بان يتوصل الجانبان في هذه الزيارة الى اليات لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.

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