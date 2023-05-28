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تهنئات عربية لـــ"أردوغان"بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

تهنئات عربية لـــ
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

هنأت شخصيات عربية الرئيس اردوغان بفوزه بجولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية التركية.

العالم - قطر

وقال امير قطر تميم بن حمد آل ثاني٬ خلال تغريدة في حسابه على تويتر "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الديمقراطية.

وفي تصريح خاص له، قال اشتية: "ما جرى في تركيا عرس ديمقراطي جدي وحقيقي، وهذه الديمقراطية بالنسبة لنا مكسب لفلسطين بكامل تفاصيلها".

وتابع: "هذا النجاح جاء بالثقة التي اكتسبها بسبب الإنجازات من أجل نهضة تركيا"، "نحن على ثقة أن هذا الفوز سيكون عنصر توحيد للشعب التركي لأن وحدة تركيا ونهضتها هي دعم أساسي ورئيسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير القدس عاصمة دولتنا وحق العودة للاجئين".

وقال: "الصداقة بين تركيا وفلسطين ليست جديدة، وقد رسخت في عهد أردوغانـ والعلاقة بينهم وبين الرئيس محمود عباس وطيدة".

وأضاف: "أتمنى له التوفيق من أجل رفعة ونهضة ورفاهية الشعب التركي الصديق".

من جانبه، هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية،وقال في بيان صدر عن مكتبه:"أهنئ الرئيس أردوغان بالفوز بالولاية الجديدة وأشيد بالموقف الحضاري للشعب التركي ونتطلع إلى سنوات جديدة في دعم قضيتنا وقدسنا".

وفي السياق ذاته، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، وقال في تغريدة له: "أهنئ أخي فخامة الرئيس بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة".

كما كتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على حسابه بموقع تويتر مهنئا باللغة التركية فوز أردوغان بالإنتخابات ، وقال: "مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان".

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