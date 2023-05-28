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حماس تهنئ 'أردوغان' بنيل ثقة الشعب التركي

حماس تهنئ 'أردوغان' بنيل ثقة الشعب التركي
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بخالص التهاني والتبريكات إلى "الرئيس" التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله مجدداً ثقة الشعب التركي الشقيق، لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار.

العالم- فلسطين

كما هنأت حماس في بيان لها مساء الأحد الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية.

وقالت: نتطلع أن يكون هذا الفوز التاريخي للرئيس أردوغان محطة انطلاقة جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والإسلامية ومكانتها الإقليمية والدولية، ونصرة المظلومين والقضايا العادلة حول العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوّة بين الشعبين التركي والفلسطيني.

وحصل رجب طيب أردوغان في السباق الرئاسي على 52.87% من أصوات الناخبين. في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13% وذلك بعد فرز نحو 99% من الأصوات.

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حماس تهنئ 'أردوغان' بنيل ثقة الشعب التركي

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