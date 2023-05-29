الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويصيب 8 فلسطينيين ويعتقل 2 آخرين

العالم - فلسطين

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر أمنية قولها، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا اسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.

وأضافت تلك المصادر ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، اطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما ادى الى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.

وأشارت الى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الاسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة اسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، والحقت بهما اضرارا مادية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف منها منزل لعائلة الهصيص، كما اعتقلت الشابين: نورس غوادرة، وحسن تميم حردان.