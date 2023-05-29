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بعد عقود في امريكا.. "وحش الارض" تعود الى المكسيك!

بعد عقود في امريكا..
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

عادت منحوتة حجرية ضخمة أبدعها فنانو حضارة الأولمك منذ أكثر من ألفي عام بعد أن بقيت لعقود من الزمن في أمريكا.

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تزن القطعة الأثرية المليئة بالرموز قرابة الطن، وعثر عليها على الأرجح قبل خروجها من المكسيك بعدة عقود في موقع أثري بولاية موريلوس إلى الجنوب مباشرة من مكسيكو سيتي.

ونسق مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم المكسيكيين عملية إعادة المنحوتة قبل أيام.

نُحتت القطعة من الصخور البركانية في وقت ما بين عامي 800 و400 قبل الميلاد في أوج ازدهار حضارة الأولمك، وهي واحدة من أقدم المجتمعات في المكسيك وعاشت في مواقع متقاربة على ساحل خليج المكسيك. واشتهرت شعوب الأولمك بالتقاليد الفنية المتقدمة، بما في ذلك منحوتات ضخمة على شكل رؤوس بشرية.

وتُصوِّر المنحوتة جبلا أسطوريا ومدخلا لكهف به على شكل صليب، وفقا لخبير الآثار ماريو كوردوفا المتخصص في حضارة الأولمك والذي سافر إلى الولايات المتحدة في إطار جهود استعادة وحش الأرض.

ويقول البعض إن المنحوتة ربما استخدمت في طقوس كممر مقدس.

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بعد عقود في امريكا.. "وحش الارض" تعود الى المكسيك!

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