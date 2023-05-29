القنصلية الايرانية تعمل بنشاط في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة في موسم الحج

العالم - ايران

كلام الوزير امير عبداللهيان جاء خلال اجتماع عقد الاحد بين مسؤولي مؤسسة الحج والزيارة الايرانية ووزارة الخارجية للتباحث حول شؤون موسم الحج لهذا العام.

وقد اعرب المشاركون في الاجتماع عن ارتياحهم ازاء نجاح عملية تسجيل اسماء الحجاج وايفادهم الى الديار المقدسة، حيث اشار ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الاسلام والمسلمين السيد عبدالفتاح نواب الى عودة العلاقات الايرانية السعودية ، وضرورة الاهتمام بشؤون الحجاج في موسم الحج ، وتطرق الى ما هو مطلوب من وزارة الخارجية الايرانية .

من جانبه اشار الوزير امير عبداللهيان الى الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية الايرانية لتسهيل عملية ايفاد الحجاج الى الديار المقدسة في موسم هذا العام والذي سيشكل رمزا للتضامن والوحدة الاسلامية.

واضاف " ان القسم القنصلي في الخارجية الايرانية سخر كافة امكانياته لتسهيل شؤون الحج وزوار الحرمين الشريفين ومن اجل ذلك هناك تواجد للقسم القنصلي الايراني في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة".