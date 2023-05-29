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قائد الثورة الاسلامية يستقبل سلطان عمان 

قائد الثورة الاسلامية يستقبل سلطان عمان 
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الاثنين، سلطان عمان السيد هيثم بن طارق ال سعيد .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا .

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قائد الثورة الاسلامية يستقبل سلطان عمان 

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