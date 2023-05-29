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اليابان تعلق على عزم كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي

اليابان تعلق على عزم كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام يابانية نقلا عن مصادر حكومية بأن كوريا الشمالية أبلغت المنظمة البحرية الدولية عن نيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 أيار/ مايو و 11 حزيران/ يونيو المقبل.

العالم-اسيا والباسفيك

ونقلت قناة "إن إتش كا" التلفزيونية اليابانية تصريحات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن إطلاق صاروخ باليستي تحت ستار إطلاق قمر صناعي كوري شمالي يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي.

وقال كيشيدا للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي: "إن استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية تحت غطاء إطلاق قمر صناعي هو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. هذه مشكلة خطيرة لها علاقة بأمن الناس. في حالة السقوط على أراضي بلادنا".

بدوره، أصدر وزير الدفاع الياباني أمرًا بتدمير الصواريخ التي قد تصل إلى المجال الجوي للبلاد، مؤكدا "نواصل جمع المعلومات ونبقى يقظين ونعتزم التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

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