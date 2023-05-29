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أبو ردينة: جميع المستوطنات بما فيها 'حومش' غير شرعية

أبو ردينة: جميع المستوطنات بما فيها 'حومش' غير شرعية
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن لناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسيطينية نبيل أبو ردينة، إن جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة "حومش" غير شرعية.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" أكد أبو ردينة، أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.

واضاف، ان قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت في عام 2005 مدان ومرفوض، وجميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار (2334) أكدت وبكل وضوح أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، ويجب إزالتها.

وأكد ابو ردينة، أن ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة "حومش"، وأن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة.

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