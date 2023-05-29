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بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

العالم-روسيا

وتم نشر وثيقة بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا، وفق “سبوتنيك”.

وفي عام 1999، تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول، وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا. وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في المعاهدة…”.

بدوره حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من الأزمة الراهنة في بلغراد حول كوسوفو، وقال إنها تنبئ بانفجار كبير يختمر في وسط أوروبا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير الروسي في كينيا، اليوم الاثنين، حيث وصل لافروف إلى العاصمة نيروبي في زيارة عمل. وأكد الوزير على خطورة ما يحدث في بلغراد، وأنذر بعواقبه الوخيمة.

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بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

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