العالم - خاص بالعالم

لم يترك المرض للشاب علي كاظم ابن الثامنة عشر ربيعا سبيلا يسلكه للبحث عن فرص العلاج، لكنها دون جدوى، هو مصاب بالفشل الكلوي احد الامراض المستعصية هنا في محافظة المثنى جنوب العراق.

مناشدات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضعت فرصة علاجه بيد مجموعة من الشباب اطلقوا على انفسهم فريق عزوتي يقوم هذا الفريق بمساعدة المرضى الذين تتوقف آمالهم بفرص العلاج ويرسمون باب الامل من جديد.

اكثر من مئة حالة مرضية ساهم هذا الفريق بنجاحها على نفقتهم الخاصة من خلال جمع التبرعات والمساعدات من ميسوري الحال في خطوة إيجابية لمساعدة العوائل التي تعاني من تردي الأوضاع المعيشية.

وتشكل هذه الفرق جانبا إنسانيا أسهم في تقديم الدعم للعوائل الفقيرة الذي تتزامن مع تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة.

ويمكن ان ترسم هذه المبادرات صورة من صور التكافل الاجتماعي التي تنبثق من رحم المعاناة وتسهم في التخفيف عن كاهل المرضى لاسيما ان المحافظة تعاني من قلة المراكز التخصصية التي لا تكفي لسد احتياجات المرضى.

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