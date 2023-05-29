جامعة طهران تمنح جائزة المعرفة العالية لـ12أستاذا في6 فروع علمية مختلفة

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى أنه لأول مرة سيحضر في هذه المراسم وزيري الصحة والعلوم لتقديم هذه الجوائز واهمية هذه المراسم هي من اجل تكريم العلماء والاساتذه في دورهم في تدريب الجامعيين ووصول ايران الى اعلى المستويات العلمية.



وفي مقابلة مع د. فكور العضو في لجنه تقييم أوسمة المعرفه، أكد ان اجتماعات إهداء تلك الاوسمة هي للعلماء البارزين والهدف منها تكريم العلماء لدورهم المميز حيث تم العمل على هذا المشروع لمده سنة.

وقال فكور:"نشهد اليوم نتائج هذا العمل وهو اول عمل تكريم للشخصيات البارزة العلمية والمعرفية على مستوى البلاد".

وكانت قد أعلنت جامعة طهران منح جائزة المعرفة العالية لاثني عشر استاذا في ستة فروع علمية مختلفة.

وقال سكرتير جامعة طهران رضا بورحسين ان اثني عشر استاذا سيحصلون على الجائزة التي تمنح للمتميزين في القطاع الاكاديمي.

واضاف بورحسين ان الجوائز ستمنح في مجالات العلوم الاجتماعية والسلوكية، والعلوم الانسانية والفنون، والزراعة والطب البيطري والتقني، اضافة الى الهندسة والعلوم الاساسية والطب والصحة.

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