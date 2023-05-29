حماس تنعى شهيداً ارتقى خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين

وتقدمت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الاثنين، بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه، داعية رفاقه من عناصر الأجهزة الأمنية للسير على دربه في التصدي لقوات الاحتلال وتصويب البندقية نحو صدر العدو.

واستشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة فجر اليوم.

وأفادت وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، باستشهاد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

وشهدت مدينة جنين اشتباكات مسلحة بعد أن اقتحمتها قوات الاحتلال عند منتصف الليلة الماضية، من عدة محاور، واعتلت القناصة أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.