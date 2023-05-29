بكيرات يحذر من حرب اسرائيلية ممنهجة ضد القدس لتغيير هويتها

وأوضح بكيرات بحسب موقع المركز الفلسطيني للاعلام، أن الاحتلال يهدف إلى تهويد القدس بشكل كامل، ويسعى لتغيير الهوية البصرية للمدينة من خلال الاستيطان والهدم، مشيرًا إلى وجود صراع ديمغرافي مع الاحتلال في المدينة.

وبين أن الاحتلال يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى من خلال التضييق على المصلين.

وأكد على أن الوجود الفلسطيني داخل المسجد الأقصى يشكل عائقا للمحتل لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن اجتماع قادة الاحتلال في المسجد الأقصى ضربة مؤلمة للعالم العربي والإسلامي.

وواصلت مجموعات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحاماتها للمسجد الأقصى، كما واصلت قوات الاحتلال حفرياتها في ساحة البراق إلى الغرب من المسجد الأقصى المبارك.

وتزايد منع الاحتلال المصلين من الوصول للمسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين، كما تكررت الاستفزازات بحق المصلين في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بحماية قوات الاحتلال؛ في تطور خطير في مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.