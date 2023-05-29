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وزارة الصحة تسجل وفاة واحدة و38 اصابة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة تسجل وفاة واحدة و38 اصابة جديدة بكورونا في ايران
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن وفاة واحدة و38 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 611 الفا و703 اشخاص، ومجموع الوفيات 146 ألفا و 256 حالة.

كما نوه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 365 ألفا و887 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و533 الفا و292 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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