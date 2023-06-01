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الامام الخميني، منارة الثوار

الثورة الخمينية يشهد بها العدو قبل الصديق

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكدت الناشطة الاجتماعية والاعلامية كوثر بشراوي، انه ما زال الحديث عن الامام الخميني (قدس سره) كشخصية، والثورة الخمينية كثورة تاريخية، يشهد بها العدو قبل الصديق، والابحاث حول هذه الشخصية كما الثورة أكثر حدث تاريخي في القرن العشرين سكب من حوله الحبر.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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