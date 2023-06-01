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جمعية القضاة التونسيين تحيي الذكرى الـأولى لعزل57 قاضيا

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

نفذت جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة في الذكرى الأولى لعزل 57 قاضيا من مهامهم. 

العالم - خاص بالعالم

الذكرى السنوية الأولى لتعرض 57 قاضيا إلى العزل أحيتها جمعية القضاة وهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين عبر وقفة احتجاجية منعت وسائل الإعلام من دخول قصر العدالة لتغطيتها.

هيئة الدفاع قالت إنها رفعت 37 شكاية ضد وزيرة العدل الحالية منذ جانفي يناير الماضي بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية لصالح منوبيها.

جمعية القضاة التونسيين استنكرت تجاهل وزارة العدل لتنفيذ الحركة القضائية واعتماد تعيينات فردية للقضاة من أجل مزيد أحكام قبضتها على القضاء حسب قولها.

الرئيس قيس سعيد التقى أستاذة جامعيون في الاقتصاد من أجل البحث عن حلول غير تقليدية للازمة الاقتصادية حسب تعبيره.

رحلة البحث عن حلول تتواصل دون آفاق واضحة لذلك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... جمعية القضاة التونسيين تحيي الذكرى الـأولى لعزل57 قاضيا

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