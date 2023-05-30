الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..دولة خليجية تستخدم أول مذيع 'افتراضي' في نشرة الأخبار !

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أزاحت وكالة الأنباء الكويتية"كونا" رسميا، الستار عن أول مذيع أخبار افتراضي لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي "افتار".

العالم - الكويت

وذكرت المدير العام لوكالة (كونا) الدكتورة فاطمة السالم إن المذيع هو أحد موظفي الوكالة ويدعى عبدالله العصيمي وتمت الاستعانة به كمذيع افتراضي يستطيع قراءة الأخبار من خلال دمج التسجيل الصوتي والفيديو لشخص حقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

واكدت الوكالة جهزت قاعة خاصة في قطاع التحرير لإذاعة نشراتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر أول مذيع اخبار لها وكذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن موظفي الوكالة سيقدمون محتويات الأخبار للمذيع الافتراضي الذي سيعمل مبدئيا باللغة العربية من دون.

روابط ذات صلة

"الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"يستقيل من غوغل ويحذّر من مستقبل مظلم

هاشتاغ.. مخاطر الذكاء الاصطناعي

ماسك و خبراء يطالبون بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبر إنشاء خط نقل جديد.. إيران تضاعف تبادل الكهرباء مع تركمانستان

المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق

أميرعبداللهيان يؤكد استمرار دعم طهران لأي مبادرة للنهوض بمكانة 'سيكا'

الهند..انقلاب حافلة 'حجاج من الهندوس' يسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 55 آخرين + صور

شاهد..دولة خليجية تستخدم أول مذيع 'افتراضي' في نشرة الأخبار !

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. المناورات الاسرائيلية والقلق من حرب تعدد الساحات