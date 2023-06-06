هل هناك علاقة بين حرارة الصيف وتأثيرها على مرضى السكّري؟

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عندما ترتفع الحرارة في فصل الصيف وأنت تستخدم الأنسولين، قد يتم امتصاصه بسرعة أكبر في جسمك. وهذا يزيد من خطر انخفاض مستوى السكر في الدم. لذا، يُنصح بأن تقوم بفحص مستوى السكر في الدم أكثر من مرة في اليوم. يُمكنك استخدام جهاز قياس السكر المحمول لتتبع مستويات السكر بشكل دوري وضبط جرعة الأنسولين إذا لزم الأمر. هذا سيساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم وتجنب المضاعفات المحتملة. لا تتردد في استشارة الفريق الطبي المعالج لنصائح إضافية وتوجيهات لتحسين إدارة السكر في فصل الصيف.

من الضروري الحفاظ على سلامة الأنسولين خلال فصل الصيف، حيث يتلف الأنسولين بسهولة في درجات الحرارة العالية. لذا، يُنصح بتخزينه في الثلاجة أو وضعه في كيس بارد خلال الأيام الحارة. يجب أن تتأكد من عدم تعرضه للتجميد، حيث يؤثر التجمد على فعالية الأنسولين. يمكنك استخدام حقيبة باردة أو حافظة خاصة للحفاظ على برودة الأنسولين أثناء السفر أو الخروج في الطقس الحار. يجب الامتناع عن تخزين الأنسولين في السيارة أو المكان المعرض للحرارة الشديدة.

يجب أخذ الحيطة فيما يتعلق بجهاز قياس مستويات السكر في الدم وشرائط الاختبار أثناء فصل الصيف، حيث يمكن أن تؤثر درجات الحرارة العالية على أداء هذه الأدوات. لذا، يُنصح بتخزين جهاز قياس السكر في الدم بالقرب من درجة حرارة الغرفة العادية قدر الإمكان وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يجب تجنب وضعه في الثلاجة، حيث يمكن أن تتسبب درجات الحرارة الباردة في تلفه. قم بتخزين الجهاز في مكان جاف ومظلم، وتأكد من عدم تعرضه للحرارة المفرطة أو البرودة الشديدة، وذلك للحفاظ على دقة القراءات وعملية الاختبار.