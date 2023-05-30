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مناورة اسرائيلية برا وبحرا وجوا... والمقاومة جاهزة لمواجهة الحسابات الخاطئة

مناورة اسرائيلية برا وبحرا وجوا... والمقاومة جاهزة لمواجهة الحسابات الخاطئة
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

في ظل صمت مطبق من قبل اطراف لبنانية انتقدت مناورة حزب الله الاسبوع الماضي، بدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس مناورات واسعة على مستوى كل وحدات الجيش وتخصصاته في الجو والبر والبحر، تستمر حوالي أسبوعين.

العالم_لبنان

وقد لوحظ حركة للطيران الحربي خلال المناورة الاسرائيلية، وتم تحويل مسارات الطيران المدني في سماء فلسطين المحتلة، وإغلاقها أمام تحليق الطيارين الهواة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فان المقاومة على طول الحدود الجنوبية في وضعية اليقظة التامة، وهي تحافظ على القدر المطلوب من الجهوزية لمواجهة اي مغامرة اسرائيلية محتملة.

وتاتي هذه المناورة على وقع التحذيرات والتهديدات التي أطلقها كبار مسؤولي جهاز الأمن في مؤتمر هرتسيليا الذي انعقد الأسبوع الماضي حول التخوف من مواجهة بل وحرب شاملة مع إيران وحزب الله.

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "اسرائيل" اليوم الى ان حرباً مع حزب الله ليست لعبة أطفال، ولا يمكن الانتصار في المعركة من خلال اطلاق التصريحات والتهديدات، فإذا وجدت "إسرائيل" نفسها مرة أخرى مع اصحاب قرار مترددين لا يعرفون كيف يحددون هدفاً وغاية للمعركة، وإذا لم تعد الجبهة الداخلية كما ينبغي لمواجهة قوة الحزب التي تتعاظم قدراته، فلن نكون قد فعلنا شيئا. والأهم من كل شيء، يجدر بنا أن نتخلى منذ البداية عن جولة مواجهة كل غايتها تمديد الزمن حتى جولة المواجهة التالية بعدها. او العودة الى قاعدة ارساها رئيس الحكومة الاسبق مناحم بيغن في حينه حين قال" النصر الأكبر الذي يمكن تحقيقه في الحرب - هو منعها!.

وكتبت صحيفة الديار اليوم الثلثاء تاتي هذه المناورات على خلفية القلق الاسرائيلي من نتائج زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى طهران، والتي تنتهي اليوم حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وجود تبادل رسائل بين الأميركيين والإيرانيين عبر مسقط، لانضاج اتفاق نووي مرحلي بين إيران والغرب يبقي بحوزة إيران قدراتها النووية ويثبت الإنتاج الحالي، في المقابل ترفع الولايات المتحدة جزءاً من العقوبات، وعملياً تمكن إيران من الازدهار الاقتصادي مرة أخرى.

وعلى الرغم من وجود خلافات في الإدارة الأميركية بخصوص هذا الاحتمال، فانه حيّ ويتنفس، بحسب الاسرائيليين، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف داخل القيادتين العسكرية والسياسية، خصوصا ان الاقتراح الذي تمّت مناقشته، يقترح تجميد إيران بعض أنشطتها النووية، ووقف تخصيب اليورانيوم عند 60%.
العالم_لبنان

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