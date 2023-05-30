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برلماني لبناني..

ما تقوم به 'اسرائيل' بمرتفعات 'كفرشوبا' اعتداء جديد على لبنان

ما تقوم به 'اسرائيل' بمرتفعات 'كفرشوبا' اعتداء جديد على لبنان
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن ما يقوم به العدو الاسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا اعتداء جديد بمحاولته استكمال احتلاله لاجزاء جديدة، وتغيير معالم الاجزاء المحتلة، وهذا ما يستمر به من اعمال بشكل دائم على امتداد الاراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وبشكل مخالف لكل المواثيق والاعراف الدولية.

العالمبنان

ولفت هاشم اليوم الثلثاء في تصريح له الى أن الانتهاكات والاعتداءات والخروقات التي ينفذها العدو الاسرائيلي تجري دون ان تحرك المنظمة الدولية ساكنا، لان الممارسات الاسرائيلية دائما على مرأى قوات اليونيفل التي تسجل لتبلغ الامم المتحدة بكل التحركات وكأن دور المنظمة الدولية رصد وتسجيل عددٍ الاعتداءات والانتهاكات، وامام هذه الممارسات فإن الحكومة اللبنانية مطالبة بتقديم شكوى عاجلة لوقف الاعمال الجارية، لانها تشكل اعتداءا جديدا، ولتضع المجتمع الدولي ومنظماته امام مسؤولياتهم لوضع حد لتصرفات العدو الاسرائيلي واستفزازاته والتي تهدد الامن والاستقرار، وتؤكد ان استمرار احتلال الاراضي اللبنانية سيبقي الوضع في دائرة التوتر الدائم.

كفرشوبا بلدة لبنانية تقع في منطقة العرقوب من قضاء حاصبيا. هي ثاني أكبر قرية في العرقوب بعد تبعد كفرشوبا 120 كم عن العاصمة بيروت وتقع على ارتفاع ما بين 1200 م و1500 م عن سطح البحر. تتميز بموقع جغرافي مهم عند سفوح جبل الشيخ الغربية ـ الجنوبية إذ تقع البلدة عند مثلث الحدود اللبنانية ـ السورية ـ الفلسطينية، ويمكن للزائر أن يشاهد منها شمال فلسطين ومعظم مناطق الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي، عدا مرتفعات جبل الشيخ. مساحة خراج القرية يبلغ حوالي 37 كم مربع بما فيها التلال المحتلة من قبل "إسرائيل".

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