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كنعاني مخاطبا البرلمان الأوروبي: ماعلاقة حقوق الانسان بدعم الارهابيين؟

كنعاني مخاطبا البرلمان الأوروبي: ماعلاقة حقوق الانسان بدعم الارهابيين؟
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الى حضور متزعمة زمرة "خلق" الارهابية في البرلمان الاوروبي رغم شعارات حقوق الانسان التي يرفعها الاوروبيون، متسائلا " ما علاقة حقوق الانسان بدعم الارهابيين؟ "

العالم - ايران

وكتب كنعاني في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء " خلافا لشعارات حقوق الانسان التي يرفعها البرلمان الاوروبي ، فمن دواعي الاسف ان يقوم بعض اعضائه بغض الطرف عن السجل الاسود لقتلة اكثر من 17 الف من الاطفال والنساء والرجال والمسؤولين ونواب الشعب الايراني في البرلمان ، واستضافة متزعمة زمرة ارهابية ".

وتابع كنعاني " ما علاقة حقوق الانسان بدعم الارهابيين ؟ ".

هذا وتبادر بعض الحكومات الاوروبية وبعض المسؤولين الاوروبيين والاميركيين في الآونة الاخيرة الى الالتقاء بمتزعمة زمرة "خلق" الارهابية ، في اجراء يكشف عن عمق عداء هؤلاء تجاه الحكومة الايرانية والشعب الايراني.

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