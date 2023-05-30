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المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو أطراف الصراع لخطوات جادة نحو السلام

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو أطراف الصراع لخطوات جادة نحو السلام
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، "أطراف الصراع إلى البناء على ما تم تحقيقه من تقدم واتخاذ خطوات جادة للمضي نحو سلام دائم ينهي النزاع الدائر منذ أكثر من 8 أعوام".

العالم - اليمن

وقال غروندبرغ، في بيان صحفي، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو،إن "اتساق جهود المجتمع الدولي ووحدة أهدافه فيما يتعلق باليمن هي عوامل محورية في هذا الصدد"، واصفا الوقت الحالي في اليمن بــ"الحرج".

وشدّد على "الحاجة إلى استمرار وتعزيز المناصرة الدولية للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تستهل مستقبل يسوده السلام الدائم والتنمية".

وتناول غروندبرغ، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الياباني، كي تاكاجي، ومسؤولين حكوميين كبار آخرين، "الجهود الجارية لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة برعاية الأمم المتحدة".

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

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