القوات الأمريكية متواجدة في سوريا لاحتلال اراضيها وثرواتها وليس لمحاربة إرهابيي 'داعش'

العالم - سوريا

وحيب "الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)"، قال الموقع في تعليق له اليوم: “إن قيام الولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية جديدة في شرق سورية يعني استمرار احتلالها للأراضي السورية ولثرواتها”، معتبراً أن ذريعة محاربة تنظيم “داعش” لم تعد لها أي معنى،وخصوصاً أن الحكومة السورية والقوى الحليفة يمكن لها أن تقاتل بقايا هذا التنظيم الإرهابي في حال انسحاب الولايات المتحدة من سورية.

ورأى الموقع أن سياسة الولايات المتحدة ضد سورية باتت أضعف وأقل تأثيراً بالنظر إلى الانفتاح العربي والإقليمي الواسع تجاه دمشق، واستئناف مشاركتها باجتماعات جامعة الدول العربية وتعزيز علاقاتها مع مختلف الدول.