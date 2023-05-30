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اول شحنة للصادرات الايرانية من ميناء جاسك الى افريقيا

اول شحنة للصادرات الايرانية من ميناء جاسك الى افريقيا
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

تم شحن اولى شحنات السلع والبضائع الايرانية من ميناء جاسك الواقع في جنوب ايران، نحو القارة الافريقية.

العالم - ايران

وقال رئيس دائرة الموانئ والملاحة البحرية في ميناء جاسك محمد امين اماني ان هذه الشحنة وهي 1500 طن من الأسمدة الكيماوية تحملها سفينة شحن من ميناء جاسك الى افريقيا.

واضاف اماني انه ومن الان فصاعدا سيتم ارسال شحنة في كل شهر من هذا الميناء الى الدول الافريقية.

وتابع هذا المسؤول ان ميناء جاسك يمتلك امكانية استقبال الشحنات المتجهة نحو القارة الافريقية وبامكان التجار والنشطاء في مجال تصدير السلع الاستفادة من هذه الفرصة للتصدير.

وحتى الان كانت البضائع والسلع تتجه من ميناء جاسك نحو دول الخليج الفارسي وسلطنة عمان على وجه الخصوص .

ويقع ميناء جاسك شرق مضيق هرمز ويضطلع بدور نشط في تصدير السلع والبضائع الى خارج ايران.

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