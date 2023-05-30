شاهد.. حفل تسليم جائزة المعرفة العالية في طهران

العالم - مراسلون

وقال رئيس جامعة طهران محمد مقيمي لمراسل قناة العالم الاخبارية: "الهدف الأساس من هذه الجائزة هو تعزيز العلم وتطوير الخطاب. إذا أردنا أن ينتشر العلم، يجب علينا تكريم العالم، فالعلم اليوم لم يعد فضيلة بل هو ضرورة، نحن بحاجة إلى مزيد من العلماء في البلاد ليكونوا قادة في العديد من المجالات، نرى اليوم أن أبواب العلم تفتح من قبل العلماء والطلاب الإيرانيين".



ركز التحكيم في الجائزة على حجم المساهمة في الخطاب العلمي للبلاد في اتجاه تحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة، والخريطة العلمية الشاملة للبلاد، والسعي من أجل التقدم على المستوى الدولي والتآزر بين العلماء والابتكار التكنولوجي.



وقال رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية حسين قناعتي لمراسل قناة العالم: "من مؤشرات تقدم الدول وتطورها ارتفاع مستوى متوسط العمر المتوقع من اربعة وخمسين عاما إلى سبعة وسبعين عاما في إيران، وهذا التقدم يرجع إلى جهود الأساتذة الإيرانيين في مجال التطور الصحي. ويقول العاملون في القضايا المستقبلية الإستراتيجية إن الدولة تكون أكثر تقدما إذا كان لديها علماء ناجحون. لذلك يجب أن نحاول أن يكون لدينا المزيد منهم".



ستمنح الجائزة كل عام لاثني عشر استاذا في ستة فروع علمية مختلفة من العلوم الاجتماعية والسلوكية، والإنسانية والفنون، والزراعة والطب البيطري، والبرامج التقنية اضافة الى العلوم الأساسية وميادين الطب المختلفة.

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