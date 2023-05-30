كيف سيتعامل اردوغان مع ملف عودة العلاقات مع سوريا؟

العالم - خاص العالم

واضاف جواد غوك في حديث خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان سياسة تركيا مع ايران هي سياسة دولة وليست سياسة حكومة وهي ان يكون هناك صلح دائم مع ايران والا يكون هناك مشكلة ، وان تتحرك الحكومة بعقلية الدولة وبحكمة وعقلانية عدم ايجاد توترات مع الدول الجوار وخاصة ايران.

وتابع غوك ان هذه هي السياسة المتوقعة من الحكومة التركية وذلك بعد النتائج الملموسة في التعاون مع ايران وروسيا في الساحة السورية ولهذا السبب ستستمر الحكومة التركية في سياستها مع جيرانها روسيا وايران، و ان يصلوا الى نتائج مقبولة في الساحة السورية بعد ان رأت ان هناك سياسة خاطئة في الحكومة التركية السابقة بدعم "المعارضة السورية" خاصة ان هناك رفض داخلي لهذه السياسة.

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