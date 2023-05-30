بالفيديو.. فوز اردوغان بولاية ثالثة انتصار لروسيا ام امريكا؟

العالم - خاص العالم

واضاف محمد ضاهر في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه من المتوقع ان يتجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شرقا وما يؤكده ان ثمه متغيرات في السياسة التركية تجاه سوريا، مشيرا الى انه رغم كل الخطابات الاعلامية التي رأيناها والتغطيات ان هناك تقارب من قبل كليشدار اوغلو تجاه سوريا لكنه يسحم امره من التوجه غربا وهذا ليس من مصلحة سوريا .

وتابع ضاهر ان احد من عوامل نجاح اردوغان في الداخل هو المساعدة الروسية وضخ الاستثمارت والغاز الطبيعي وهو ما يؤشر ان هناك ما يحضر في الاقليم بشكل عام لكي يكون هناك تحالفات توصل اردوغان الى ما يسمى المشروع الذي يعادي المشروع الامريكي، لافتا الى ان الولايات المتحدة الامريكية لم تكن تريد فوز اردوغان بسبب علاقته مع روسيا .

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