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دراسة جديدة: الجوع يسهم في محاربة الشيخوخة

دراسة جديدة: الجوع يسهم في محاربة الشيخوخة
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصلت دراسة جديدة إلى أن الشعور بالجوع يمكن أن يساعد الجسم على محاربة الشيخوخة عند بعض الكائنات الحية، مشيرةً إلى أنه هذا الأمر تم تجربته بنجاح على ذبابة الفاكهة.

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ويقول الباحثون المشاركون في الدراسة في جامعة ميتشغان الأمريكية، إنه عندما تم تعريض ذبابة الفاكهة لظروف جعلتها تشعر بالجوع لفترة أكبر، كانت النتيجة بقاؤها لفترة أطول على قيد الحياة، حسبما ذكرت مجلة "ساينس" الأمريكية.
ولفت الباحثون إلى أن الشعور بالجوع لدى الكائنات الحية يسهم في تنشيط العوامل المكافحة للشيخوخة وبالتالي إطالة العمر.

وخلص الباحثون إلى أن الإجراءات المتبعة في الأنظمة الغذائية المختلفة تهدف إلى الحد من مستويات الطعام التي يحصل عليها الجسم لحمايته من الأمراض على المدى البعيد، مضيفةً: "لكنه وفقا لما توصل له الباحثون في الدراسة الجديدة، فإن الشعور بالجوع وحده يمكن أن يحقق الهدف بكفاءة ويسهم في إطالة العمر".
ولفتت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية التي تشمل الصيام المتقطع أثبتت بعض النتائج الإيجابية في هذا الصدد، ورغم ذلك فإن النتائج التي تم التوصل إليها تعتمد على ما تم تطبيقه في تجارب على الحيوانات.

وتابعت: "لكن لا يزال من المبكر الحديث عن تطبيق هذا الأمر على البشر، لأن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث، خاصة أن بعض الدراسات الأخرى تحدثت عن نتائج مختلفة".

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