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الهند..انقلاب حافلة 'حجاج من الهندوس' يسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 55 آخرين + صور

الهند..انقلاب حافلة 'حجاج من الهندوس' يسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 55 آخرين + صور
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة الهندية إن حافلة تقل حجاجا من الهندوس، انزلقت من جسر على طريق سريع إلى مضيق جبال الهيمالايا اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 55 آخرين.

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت الشرطة أن الحافلة كانت في طريقها إلى بلدة كاترا قادمة من مدينة أمريتسار في ولاية البنجاب الشمالية عندما سقطت في مضيق قرب مدينة جامو.

وقال ضابط الشرطة تشاندان كوهلي للصحفيين إن الحافلة كانت مكتظة، مبينا أن القتلى من ولاية بيهار بشرق الهند.

وحسب المعلومات فإن الحجاج كانوا متوجهين إلىضريح فايشنو ديفي في كاترا، وهو يحظى بتقدير كبير من قبل الهندوس ويزوره مئات الآلاف كل عام.

يذكر أن الهند لديها بعضا من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، حيث يقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا.

وتعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.

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الهند..انقلاب حافلة 'حجاج من الهندوس' يسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 55 آخرين + صور

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