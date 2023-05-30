المبادلات التجارية مع سلطنة عمان تضاعفت ثلاث مرات

العالم - إيران

وقال نجفي إنه في السنوات الأخيرة مرت العلاقات الودية بين إيران وسلطنة عمان والتي تقوم على القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والدينية وحسن الجوار بين البلدين بتوجه متزايد لا سيما في المجال التجاري الذي لطالما كان نقطة اهتمام بين الجانبين.

وحول سياسة الرئيس رئيسي التي تعطي أولوية للدول الجارة لفت نجفي إلى أن العلاقات التجارية مع سلطنة عمان شهدت نمواً كبيراً في بقدار ثلاثة أضعاف وبلغت نحو ملياري دولار.

وبشأن لقاء سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد مع قائد الثورة الإسلامية السيدعلي خامنئي خلال زيارته التي استمرت يومين لطهران على رأس وفد رفيع المستوى، أشار نجفي إلى أن زيارة سلطان عمان إلى إيران كانت الأولى له إلى إيران بهذه الصفة.

ولفت نجفي إلى إشادة قائد الثورة الإسلامية لجهود سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد والعلاقات الأخوية بين طهران ومسقط، مؤكدا أن هذا اللقاء عقد في جو إيجابي وودي وبنّاء ودارت مناقشات جيدة للغاية بين الجانبين.

واستطرد نجفي حديثه في سياق العلاقات بين إيران وسلطنة عمان مشيراً إلى أنها في أعلى مستوياتها وهي علاقات مميزة للغاية ومثالية ونموذج للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة.

وأعلن نجفي عن اهتمام قائد الثورة الإسلامية وتأكيده على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وفيما يتعلق بتواجد الكيان الصهيوني في المنطقة وتطبيع العلاقات من قبل عدد قليل من الدول مع هذا الكيان الغاصب، لفت نجفي إلى أن قائد الثورة الإسلامية أكد هذه المسألة بوضوح وقال إنهم يسعون لخلق خلافات وانقسامات بين المسلمين وليس هناك خير أو منفعة في وجودهم.

وأشار السفير الإيراني في مسقط إلى رفض سلطنة عمان عملية التطبيع مع العدو الصهيوني وتأكيدها مراراً أن هذا الموضوع ليس على جدول أعمالها.