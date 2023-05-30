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عبر إنشاء خط نقل جديد..

إيران تضاعف تبادل الكهرباء مع تركمانستان

إيران تضاعف تبادل الكهرباء مع تركمانستان
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الطاقة الإيراني، أن التبادل الكهربائي مع تركمانستان سيتضاعف مع إنشاء خط نقل جديد لنقل الكهرباء.

العالم - إيران

وأوضح الوزير علي أكبر محرابيان في اجتمع مع نظيره التركمنستاني محمد رجب مرادوف اليوم الثلاثاء في طهران، أن طاقة تبادل الكهرباء البينية تبلغ 500 ميغاواط بالوقت الراهن وستتضاعف مع إنشاء خط مرو – سرخس.

وأشار أن الاجتماعات مع الوفد التركماني الرفيع المستوى، ستناقش البدء على وجه السرعة بإنشاء خط نقل الكهرباء مرو – سرخس بطول يبلغ نحو 150 كلم مبيّنا أن الجهة المقاولة للخط شركة إيرانية وسيتم استخدام معدات وإمكانيات صناعة إيرانية بهذا الخصوص.

وأضاف الوزير محرابيان أن: إيران ولحسن الحظ قامت بإنشاء خط نقل للتيار الكهربائي بين مشهد - سرخس (شمال شرق) ومن المؤمل عبر استحداث خط مرو – سرخس في جمهورية تركمانستان أن نشهد اكتمال هذا المشروع وزيادة حجم التبادل الكهربائي بأكثر من الضعف.

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عبر إنشاء خط نقل جديد.. إيران تضاعف تبادل الكهرباء مع تركمانستان