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بالفيديو.. إيران تختبر بنجاح طائرة شحن عسكرية وطنية

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

إختبرت إيران بنجاح طائرة شحن "سيمرغ" العسكرية والتي تم تصنيعها على أيدي الخبراء الإيرانيين في منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع.

العالم - إيران

وتعد هذه الطائرة تصميما جديدا وتطويرا للطائرة من جيلها، وهي مناسبة تماما للاحتياجات المدنية والعسكرية، وكذلك تراعي الظروف الجوية للبلاد ومطابقة للمعايير والمقررات الدولية، وقد تم تصميمها وصنعها بجهود شباب البلاد في وزارة الدفاع والشركات المعرفية حيث تم الكشف عنها في العام المنصرم برعاية وزير الدفاع ونائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا.

وتتميز هذه الطائرة بالخفة، وحجم شحن الحمولات، وبملاءمتها للظروف المناخية للبلاد، والقدرة على الهبوط والإقلاع في مدارج قصيرة، وخفة الحركة وسرعة هذه الطائرة في تقديم الخدمات مثل الإسعاف الجوي.

وسيقود تصميم وصناعة هذه الطائرة، إلى الحد من خروج العملة الصعبة بشكل ملحوظ وخفض التكاليف، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق الاقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع، وتحقيق النضج التكنولوجي والصناعي، فضلا عن تكامل القدرات الوطنية لإنتاج منتجات استراتيجية وتكنولوجية ودخول ميدان الصناعة الجوية ويعطي زخما للقوات المسلحة للدخول إلى نادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتقدمة للغاية.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد محمدرضا آشتياني، بحضور كبار مدراء الوزارة، وبحضور رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري أنه: في سياق النهوض بالاقتدار الدفاعي، تم بنجاح اختبار طائرة الشحن العسكري سيمرغ التي تم صناعتها من قبل خبراء منظمة الطيران في وزارة الدفاع.

وقدم آشتياني تهانية بهذا الإنجاز الوطني الى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ومنتسبي منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، وقال: إن نجاح سفينة دنا بعد 8 أشهر من الإبحار وإزاحة الستار عن صاروخ خرمشهر 4 الاستراتيجي والدقيق والاختبار الناجح لطائرة سيمرغ هو علامة على الخطوات الأساسية لوزارة الدفاع نحو تحقيق شعار العام وتقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية.

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