الكشف عن هوية الإسرائيلي الذي قتل بعملية إطلاق نار قرب طولكرم

العالم- فلسطين

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن المستوطن الذي قُتل خلال عملية إطلاق النار اليوم، وهو مئير تمري، ويبلغ من العمر 32 عاماً.

وكشفت مصادر عبرية أن القتيل من سكان مستوطنة حرميش قرب طولكرم، وهو من أقارب المستوطنة أستير هورغان التي قتلت منذ عامين قرب جنين في عملية نفذها شاب فلسطيني.

وأفاد موقع "والا" العبري أن المستوطن أصيب في الجزء العلوي من جسده، لكنه كان في حالة وعي، وتم إسعافه بواسطة طائرة مروحية نقلته إلى مستشفى هيلل يافي في الخضيرة، وبعد أن حاول الطواقم الطبية إنقاذ حياته فارق الحياة.

وبحسب تحقيق أولي، أطلق مسلحان فلسطينيان كانا يستقلان سيارة سبع رصاصات على الأقل على المستوطن الذي كان يستقل سيارته أيضًا، وانسحبا من مكان الحادث.

وأشار مصدر عسكري إلى أنه رغم إصابة المستوطن إلى أنه وصل بسيارته إلى بوابة مدخل مستوطنة حرميش، وساعده فريق طبي على وجه السرعة، قبل مقتله.

وأوضح المصدر أنه تم على الفور نصب حواجز على الطرق في المنطقة وبدأت قوات الجيش بإيقاف المركبات المشبوهة لاعتقال المنفذين.

ولفت إلى أن التقدير الآن هو أن المنفذين فروا إلى إحدى القرى القريبة في المنطقة، ويستعد الجيش الإسرائيلي لتعزيز القوات في الميدان وتوسيع عمليات البحث عنهم، حيث أنشأ الشاباك والجيش الإسرائيلي قوة خاصة كجزء من عملية المطاردة.