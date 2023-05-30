لماذا الآن ينشر الجيش الاسرائيلي وثائق سرية، وما اهميتها؟

واعتبر الباحث السياسي والمتابع للشأن الاسرائيلي هادي قبيسي، ان حادثة نشر وثائق سرية، مهمة جداً وتدرس في الاكاديمية العسكرية حول العالم كأحد اهم النماذج لمعرفة خلل الانذار المبكر، وفشل الانذار الاستراتيجي.

وقال قبيسي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية" ان الجيش الاسرائيلي وكل جيوش العالم، تهتم بقضية الدروس المستفادة واعادة دراستها والتدقيق فيها سنة بعد سنة، وعقد بعد عقد، لتبقى محل استفادة وتطوير الانذار المبكر وتطوير انظمة العمليات ايضاً.

واوضح، ان العدو يستفيد من نشر هذه الوثائق ويشعر انه بحاجة للتدقيق لما حصل في عام 73 خاصة وانه مهدد الان بحرب متعدد الساحات، وهناك جهوزية لذلك لشحذ الهمم والانذار، والترويج بان هناك سياسة اسرائيلية موجودة دائماً وعليها ان ترفع درجة الانذار بشكل دائم حتى تبقي الحافزية لدى الجمهور والجيش الاسرائيلي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..