الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين 'بوتين وأردوغان'..بيسكوف يكشف التفاصيل!

ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين 'بوتين وأردوغان'..بيسكوف يكشف التفاصيل!
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

العالم - روسيا

وقال بيسكوف، للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردا على سؤال الصحفيين عن المحادثة الأخيرة، وإن تم التطرق إلى مواضيع مفصلية: "لم تكن هنالك مناقشات تفصيلية. كان هناك تأكيد للنوايا والإرادة السياسية لمواصلة هذه المحادثات وفيما يخص المشاريع المشتركة. هذا هو الشيء الرئيسي. في الحقيقة، أفق إمكانات تطوير علاقاتنا كبيرة. وعلينا الأخذ بها. وهو ما ينوي الرئيسان القيام به".

ويومأمس، أجرى الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين محادثات هاتفية وأجمعا على تطوير العلاقات الثنائية بينهما.

وهنأ بوتين بحرارة أردوغان على إعادة انتخابه لمنصب رئيس البلاد التي جرت يوم الأحد الماضي.

روابط ذات صلة

بوتين يبارك أردوغان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيرانيات يحطمن أرقاما قياسية في ألعاب القوى

الأمم المتحدة تبدأ عمليات إنقاذ ناقلة النفط 'صافر' العالقة قبالة سواحل اليمن

ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين 'بوتين وأردوغان'..بيسكوف يكشف التفاصيل!

بالفيديو... مدينة بورتسودان تتحول لعاصمة ادارية إثر الاشتباكات في الخرطوم

تفاصيل جديدة بشأن حادثة مقتل ضابط إسرائيلي في إيطاليا

صباغ: واشنطن وحلفاؤها يصعدون تصريحاتهم العدائية للتدخل بشؤون سورية