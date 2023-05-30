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الأمم المتحدة تبدأ عمليات إنقاذ ناقلة النفط 'صافر' العالقة قبالة سواحل اليمن

الأمم المتحدة تبدأ عمليات إنقاذ ناقلة النفط 'صافر' العالقة قبالة سواحل اليمن
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، استعدادها لبدء عمليات إنقاذ ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل اليمن.

العالم - اليمن

وقال منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، عقب وصول مركب دعم إلى الناقلة: "نشعر بسعادة بالغة لوصولنا إلى الموقع حيث يمكننا بدء العمل".

وأشار غريسلي إلى أن عمليات ضخ الخام ستبدأ في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين.

واشترت الأمم المتحدة، ناقلة ضخمة لنقل النفط من "صافر" المهجورة في البحر الأحمر، في إطار خطة إنقاذ غير مسبوقة.

وتعود ملكية سفينة صافر لشركة النفط اليمنية الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كانت قبل اندلاع الحرب تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.

وجراء عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، حيث تحمل السفينة أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعلها عرضة لخطر تسرب أو انفجار أو حريق.

وفي وقت سابق أشارت الأمم المتحدة على أن ناقلة النفط "صافر" المتهالكة تحمل على متنها أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.

وكان تسرب النفط من "إكسون فالديز" في العام 1989 أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي حال حصل تسرب من "صافر" فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.

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